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Diyarbakır'da AVM Kafesinde Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Diyarbakır'da AVM Kafesinde Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir AVM'nin kafe bahçesinde oturan M.G., ağacın arkasında gizlenen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısıyla yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, yaralı hastaneye kaldırılırken polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde bir AVM'deki kafenin bahçesinde oturan M.G., ağacın arkasında gizlenen kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısında yaralandı. Saldırı anı, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Ağustos'ta akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'ndeki bir AVM'nin dış cephesinde bulunan kafenin bahçesinde meydana geldi. M.G., yanında bulunan 2 kişiyle birlikte bahçede oturduğu sırada, bir süre ağacın arkasında gizlenen kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. M.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırı anı ise kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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