Adana'da Otomobil Refüje Çarptı: 7 Yaralı
ADANA'nın Seyhan ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, refüjdeki ağaca çarptı. Kazada 3'ü çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
ADANA'da refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi Kasım Gülek Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.