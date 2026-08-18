Adana'da Otomobil Refüje Çarptı: 7 Yaralı

ADANA'da refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi Kasım Gülek Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı