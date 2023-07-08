Ağaca bağlı köpeğe kurşun yağdırıldı, saldırı anı kamerada

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ağaca bağlı köpeğin arkadaşına saldırması üzerine eğlence mekanı sahibi tarafından kurşun yağdırılarak öldürüldü. Olay güvenlik kamerasına yansırken, köpeğin sahibi ve saldırgan gözaltına alındı.

Ağaca bağlı köpeğe, arkadaşına saldırdığı için kurşun yağdırmış

Köpeğin, yoldan geçen vatandaşa saldırı anı kamerada

Köpeği vuran da, sahibi de gözaltında

Saldırıdan 8 dakika sonra bölgeye giderek dehşete düşüren olayı gerçekleştirmiş

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde ağaca bağlı köpeğin kurşun yağdırılarak öldürüldüğü olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Köpeğin arkadaşına saldırdığını öğrenen eğlence mekanı sahibi M.O., saldırıdan yaklaşık 8 dakika sonra dehşete düşüren olayı gerçekleştirdi. Köpeğin vatandaşa saldırı anı ve M.O. tarafından vurulduğu anlar güvenlik kamerasına yansırken, köpeğin sahibi de gözaltına alındı.

Olay, 3 Temmuz Pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu ilçesi Yunus mevkii olarak bilinen bölgede İ.K.'ye ait eğlence mekanının önünde bulunan ağaca bağlı yasak ırklı köpek, yoldan geçen bir vatandaşa saldırdı. Saldırıya uğrayan kişi ise olayın yaşandığı mekanın hemen yanında bulunan diğer eğlence mekanına giderek sahibi olan M.O.'ya durumu anlattı. Yaşanan olaya sinirlenen M.O., saldırıdan yaklaşık 8 dakika sonra bölgeye gelerek, tabanca ile köpeğe kurşun yağdırdı.

Olay saniye saniye güvenlik kamerasında

Köpeğin vatandaşa saldırdığı ve M.O.'nun olayı gerçekleştirdiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ağaca bağlı köpeğin yoldan geçen vatandaşa saldırdığı anlar yer aldı. Görüntülerin devamında ise saldırıdan yaklaşık 8 dakika sonra M.O. isimli şahsın bölgeye gelerek köpeğe ateş açtığı görüldü.

Köpeğin sahibi de gözaltına alındı

Öte yandan, olayın ardından köpeği öldüren M.O.'nun yanı sıra yasaklı ırk olarak bilinen köpeğin sahibi İ.K.'nin de gözaltına alındığı öğrenildi. Konuya ilişkin iki kişinin de gözaltı süreci devam ediyor.