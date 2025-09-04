Haberler

Ağaç Kesimi Sırasında Canından Olan Genç Adam

Güncelleme:
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, motorla ağaç keserken devrilen ağaç altında kalan 25 yaşındaki Kahraman Demirkıran hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma inceleme başlattı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hamidiye köyünde meydana geldi. Kahraman Demirkıran, motorla kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Demirkıran, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirkıran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kahraman Demirkıran'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
