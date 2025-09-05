Haberler

Ağaç Kesimi Faciası: 65 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Ağaç Kesimi Faciası: 65 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, kestiği ağacın altında kalan 65 yaşındaki Hasan Eriş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Ferizli Mahallesi'ndeki bahçesinde ağaç kesen Hasan Eriş (65), devrilen ağacın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan Eriş, M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eriş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel
Yeşil ışık yandı! Real Madrid'den Beşiktaş'a transfer

Real Madrid'den Beşiktaş'a transfer
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müşterilere uyarı mesajları gitti: Milyonlarca kişinin IBAN numarası değişecek

O bankadan müşterilerine uyarı! Milyonlarca IBAN numarası değişecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.