Ağaç Kesimi Faciası: 65 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, kestiği ağacın altında kalan 65 yaşındaki Hasan Eriş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Ferizli Mahallesi'ndeki bahçesinde ağaç kesen Hasan Eriş (65), devrilen ağacın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan Eriş, M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Eriş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel