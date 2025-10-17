Ağaç Altında Kalan Kişi Hayatını Kaybetti
Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık bahçesinde ağaç kesen bir kişi, kestiği ağacın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Kazım İ, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Çatalövez Mahallesi'nde fındık bahçesinde Kazım İ'nin kestiği ağaç üzerine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Kazım İ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel