Afyonkarahisar Yetim Çocuklar Vakfı 850 Çocuğa Bayramlık Dağıttı

Afyonkarahisar Yetim Çocuklar Vakfı (YetimSev) Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Ülkü, Ramazan Bayramı için 850 yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuğun bayramlıklarını aldıklarını belirtti.

Ülkü, yaptığı açıklamada, vakfın Afyonkarahisar'da yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi bütün çocuklara ulaşmak için kurulduğunu aktardı.

Vakfın 21 gönüllü ile kurulduğuna dikkat çeken Ülkü, şunları kaydetti:

"Biz, şehrimizdeki yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocukların ihtiyaçlarını karşılayabilmek, maddi ve manevi yanlarında yer alabilmek için faaliyet gösteriyoruz. Ramazan Bayramı dolayısıyla Afyonkarahisar'daki yaklaşık 850 çocuğumuzun bayramlıklarını aldık. Onların mutluluklarına ortak olduk. Bundan sonra da bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Ülkü, başta vakıf gönüllüleri olmak üzere kendilerine maddi ve manevi olarak destek olan herkese teşekkür etti.