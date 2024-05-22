Afyonkarahisar ve Muğla'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, tefecilik suçlamalarıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Faizle para, çek, senet verdikleri ve yüksek miktarda mal varlığı akladıkları belirlenen 9 şüphelinin Afyonkarahisar ile Muğla'nın Bodrum ilçesindeki adreslerinde arama yapan ekipler, 1 milyon 745 bin lira değerinde 13 çek, 4 tapu, 2 ajanda, çok sayıda doküman, bir miktar uyuşturucu, tabanca ile mermiler ele geçirdi.

Savcılık talimatıyla şüphelilere ait 6 eve el konuldu. Operasyonda, 2'si Muğla'da 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.