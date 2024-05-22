Afyonkarahisar ve Muğla'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
Afyonkarahisar ve Muğla'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmada, faizle para, çek, senet vererek mal varlığı akladıkları belirlenen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli delillere ulaşıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Afyonkarahisar ve Muğla'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, tefecilik suçlamalarıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Faizle para, çek, senet verdikleri ve yüksek miktarda mal varlığı akladıkları belirlenen 9 şüphelinin Afyonkarahisar ile Muğla'nın Bodrum ilçesindeki adreslerinde arama yapan ekipler, 1 milyon 745 bin lira değerinde 13 çek, 4 tapu, 2 ajanda, çok sayıda doküman, bir miktar uyuşturucu, tabanca ile mermiler ele geçirdi.
Savcılık talimatıyla şüphelilere ait 6 eve el konuldu. Operasyonda, 2'si Muğla'da 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.