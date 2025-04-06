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Afyonkarahisar Valisi'nden Anadolu Ajansı'nın 105. Yılına Kutlama Mesajı

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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Anadolu Ajansı'nın 105. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajında, ajansın tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışıyla kamuoyuna doğru bilgi sunduğunu vurguladı ve görevi sırasında hayatını kaybeden çalışanları için rahmet diledi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yiğitbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AA'nın Milli Mücadele döneminden bu yana milletin haklı sesini ulusal ve uluslararası kamuoyuna duyurduğunu hatırlattı.

AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutlayan Yiğitbaşı, şu ifadeleri kullandı:

"Tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışıyla kamuoyuna doğru bilgi sunmaya devam eden Anadolu Ajansının başta kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kuruluşundan bugüne kadar emek veren, dünyada çatışmaların da yaşandığı her bölgede cesaret ve özveriyle görev yapan çalışanlarını kutluyorum. Kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgiye ulaşması adına üstlendikleri bu önemli görevde başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca, başta Gazze olmak üzere diğer çatışma bölgelerinde mesleklerini büyük bir cesaretle icra ederken hayatını kaybeden kahraman Anadolu Ajansı mensuplarına Allah'tan rahmet diliyorum."

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
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