Afyonkarahisar Vali Vekili trafik denetimlerine katıldı

Afyonkarahisar Vali Vekili Ali Rıza Çalışır, Kurban Bayramı öncesi alınan trafik tedbirleriyle ilgili yapılan denetimlere katıldı. Yol kontrol ve trafik denetimi yapan güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği denetimlere katılan Çalışır, kontrol noktasında durdurulan sürücüleri trafik kurallarına uyulması yönünde bilgilendirerek uyarılarda bulundu.

Afyonkarahisar Vali Vekili Ali Rıza Çalışır, Kurban Bayramı öncesi alınan trafik tedbirleriyle ilgili yapılan denetimlere katıldı.

Yol kontrol ve trafik denetimi yapan güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği denetimlere katılan Çalışır, kontrol noktasında durdurulan sürücüleri trafik kurallarına uyulması yönünde bilgilendirerek uyarılarda bulundu.

Afyonkarahisar Merkeze bağlı Susuz beldesi girişinde bulunan denetim noktasına gelen Çalışır, ekiplerin çalışmalarını inceledi.

Vatandaşlarla sohbet eden Çalışır, lokum ikram etti.

Çalışır, gazetecilere, polis ve jandarma olarak güvenli bir bayram geçirilmesi için çaba gösterdiklerini belirtti.

Gerek trafik, gerekse asayiş açısından halkın can güvenliğinin sağlanması için ekiplerin hazır olduğunu aktaran Çalışır, amaçlarının huzurlu bir bayram geçirmek olduğunu kaydetti.

Trafik denetimlerine Çalışır'ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel de katıldı.