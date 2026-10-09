Afyonkarahisar Sandıklı'da liseye tehdit videosu iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde sanal medyadan bir liseye yönelik tehdit içerikli video paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden E.H.A. (15) ve F.Y.C. (16) tutuklandı.

?Sandıklı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, ilçedeki bir liseyle ilgili sanal medyada tehdit içerikli görüntüler paylaşıldığı belirlendi. ?Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, olayla ilgili T.G. (15), E.H.A. ve F.Y.C. gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde de arama yapıldı. ?Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.G. ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. E.H.A. ve F.Y.C. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı