Afyonkarahisar Sandıklı'da liseye tehdit videosu iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar Sandıklı'da liseye tehdit videosu iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir liseye yönelik sanal medyada tehdit içerikli video paylaşıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden E.H.A. (15) ve F.Y.C. (16) tutuklandı. Şüphelilerden T.G. (15) ise ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde sanal medyadan bir liseye yönelik tehdit içerikli video paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden E.H.A. (15) ve F.Y.C. (16) tutuklandı.
?Sandıklı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, ilçedeki bir liseyle ilgili sanal medyada tehdit içerikli görüntüler paylaşıldığı belirlendi. ?Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, olayla ilgili T.G. (15), E.H.A. ve F.Y.C. gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde de arama yapıldı. ?Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.G. ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. E.H.A. ve F.Y.C. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.