Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 14'ü tutuklandı. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden sahte tatil ilanlarıyla dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Afyonkarahisar merkezli 18 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları üzerinden oluşturulan sahte tatil ve rezervasyon ilanlarıyla çok sayıda kişinin dolandırılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Afyonkarahisar merkezli 18 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 35 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

