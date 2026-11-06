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Afyonkarahisar İscehisar'da saldırıda ölen İsmail Şen için cenaze töreni düzenlendi

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Afyonkarahisar İscehisar'da saldırıda ölen İsmail Şen için cenaze töreni düzenlendi
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Saldırıda ölenlerden İsmail Şen için İscehisar ilçesi Olukpınar köyünde cenaze töreni düzenlendi. Şen, kılınan namazın ardından dualar eşliğinde toprağa verilirken törene vali, milletvekili, kaymakam ve belediye başkanları katıldı.

DUALARLA TOPRAĞA VERİLDİ

Saldırıda ölenlerden İsmail Şen için İscehisar ilçesi Olukpınar köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'nın yanı sıra İscehisar Kaymakamı Enis Akdağoğlu, çevre ilçelerden kaymakamlar ve belediye başkanları ile çok sayıda protokol üyesi vatandaşlar katıldı. Cenazede Şen'in ailesi ve yakınları, büyük üzüntü yaşadı. İsmail Şen, kılınan namazın ardından dualar eşliğinde toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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