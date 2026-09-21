Haberler

Afyonkarahisar İscehisar'da kamyonun çarptığı belediye midibüsünde 10 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+22 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde kamyon, midibüs ve otomobilin karıştığı kazada 10 kişi yaralandı. İscehisar Belediyesine ait midibüse kırmızı ışıkta beklediği sırada kamyon arkadan çarptı; yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde kamyon, midibüs ve otomobilin karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

İscehisar Belediyesine ait 03 ZA 143 plakalı midibüse kırmızı ışıkta beklediği sırada ilçenin çıkışında 06 DGV 216 plakalı kamyon arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan midibüs önünde bulunan 03 AGM 978 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, midibüste bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
Alev aldı! Gift Orban golleriyle Türkiye'yi sallıyor

Sessiz sedasız Türkiye'ye geldi! Golleriyle ülkeyi sallıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk savunma sanayisinin 'Drone Kalkanı' ilk kez sergileniyor! Dronları 150 metrede metal bulutuyla imha ediyor

Gökyüzünü kendi tarıyor! Dronu metal bulutla havada imha ediyor
Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı'nın milli takım tarzı tartışma yarattı

Tercihleriyle moda dünyasını ikiye böldüler
Rusya, Ukrayna'yı yangın yerine çevirdi! 172 İHA ile gece boyunca vurdular

172 İHA ile ülkeyi cehenneme çevirdiler
Sapanca'da kan donduran olay! Tartıştığı annesini tabancayla öldüren 16 yaşındaki çocuk kaçtı

Tartışma kanlı bitti! Anne İpek'i vuran 16 yaşındaki oğlu kaçtı
Hareket halindeki kamyonetten atlayan kadın şikayetçi olmadı! Alkollü eşine 350 bin lira ceza

350 bin lira ceza kesildi ama serbest! Kadın şikayetçi olmadı
e-Devlet'te bu 3 harfe dikkat! Emekli maaşınız iptal edilebilir

e-Devlet'te bu detaya aman dikkat! Emekli maaşınız iptal edilebilir
Türk giyim devinin patronu Süleymancılar operasyonunda gözaltına alındı

Türk giyim devinin patronu Süleymancılar operasyonunda gözaltına alındı