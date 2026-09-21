Afyonkarahisar İscehisar'da kamyonun çarptığı belediye midibüsünde 10 kişi yaralandı

Afyonkarahisar İscehisar'da kamyonun çarptığı belediye midibüsünde 10 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
+22 sitede yayında
Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde kamyon, midibüs ve otomobilin karıştığı kazada 10 kişi yaralandı. İscehisar Belediyesine ait midibüse kırmızı ışıkta beklediği sırada kamyon arkadan çarptı; yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde kamyon, midibüs ve otomobilin karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.
İscehisar Belediyesine ait 03 ZA 143 plakalı midibüse kırmızı ışıkta beklediği sırada ilçenin çıkışında 06 DGV 216 plakalı kamyon arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan midibüs önünde bulunan 03 AGM 978 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, midibüste bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA