Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çıkan yangında 20 hektarlık alan zarar gördü
Akharım beldesi yakınlarında çıkan yangına müdahale eden ekipler, kontrol altına almayı başardı. Yangında 20 hektarlık alan zarar gördü. Olayla ilgili 2 kişi ifade vermek üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 20 hektarlık alan zarar gördü.
Akharım beldesi yakınlarında dün çıkan yangına, 2 uçak, 4 helikopter, 4 dozer, 2 kepçe, 22 arazöz, 15 itfaiye ve 108 personel desteğiyle müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 20 hektarlık alan zarar gördü.
Yangınla ilgili Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen 2 kişi, ifadelerinin ardından bırakıldı.