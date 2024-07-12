Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir kişi aracında ölü bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şirinevler Mahallesi Güneş Sokak'ta park halindeki bir araçta bir kişinin hareketsiz olduğunu gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, direksiyon başındaki Ahmet B'nin öldüğünü belirledi. Ahmet B'nin cenazesi Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir kişi aracında ölü bulundu.

Şirinevler Mahallesi Güneş Sokak'ta park halindeki 34 CZR 773 plakalı hafif ticari araçta bir kişinin hareketsiz olduğunu gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, direksiyon başındaki Ahmet B'nin (43) öldüğünü belirledi.

Ahmet B'nin cenazesi Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Sandıklı Devlet Hastanesi Şirinevler Sandıklı Güneş Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

 Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

 Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl

Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title