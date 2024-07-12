Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir kişi aracında ölü bulundu
Şirinevler Mahallesi Güneş Sokak'ta park halindeki bir araçta bir kişinin hareketsiz olduğunu gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, direksiyon başındaki Ahmet B'nin öldüğünü belirledi. Ahmet B'nin cenazesi Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir kişi aracında ölü bulundu.
Şirinevler Mahallesi Güneş Sokak'ta park halindeki 34 CZR 773 plakalı hafif ticari araçta bir kişinin hareketsiz olduğunu gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, direksiyon başındaki Ahmet B'nin (43) öldüğünü belirledi.
Ahmet B'nin cenazesi Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.