Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden iki öğretmen anıldı.

Fen bilimleri öğretmeni Ayşe Sena Demir'in annesi Hayrunisa Demir ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Hilal Mete'nin eşi ve ailesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir araya geldi.

İhsaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği 24 Kasım Öğretmenler Günü programına katılan aileler, daha sonra Ayşe Sena Demir-Hilal Mete Trafik Parkı'nın açılışına katıldı.

İlçedeki programın ardından Demir ve Mete'nin aileleri, Yukarıtandır köyündeki ortaokula gitti.

Burada öğrencilere ve öğretmenlerine sarılan aileler, duygu dolu anlar yaşadı.

Hayrunisa Demir, gazetecilere, bu süreçte Afyonkarahisar İl Mili Eğitim Müdürlüğünün kendilerini hiç yalnız bırakmadığını belirterek, "Bu okula gelmekte benim için çok zor oldu. Ama kızımın anısına geldik. Aslında üzüldük ama iyi de oldu." dedi.

Afyonkarahisar'da 5 Kasım'daki silahlı saldırıda 8 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA