Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yıldırım düşmesiyle yangın çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesinde boş bir besihaneye yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesinde boş bir besihaneye yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde Gürsel Uysal'a ait besihaneye yıldırım düştü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın belde sakinlerinin de desteğiyle söndürüldü.

Belde Belediye Başkanı Musa Kayer, olay yerine giderek yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

En büyük tesellilerinin can kaybı olmaması olduğunu belirten Kayer, "Yangında zarar gören aileye gerekli yardım yapılacaktır. Ayrıca yangın bölgesine yardıma gelen Haydarlı Belediyesi, Karaadilli Belediyesi ve Kınık Köyü itfaiyelerine teşekkür ederim." dedi.

Yangın sonrası besihane kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Tatarlı Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

Adı uyuşturucu ve rüşvetle anılan hakimin yasak aşk yaşadığı iş adamı sessizliğini bozdu: Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu

Adı uyuşturucu ve rüşvetle anılan hakimin yasak aşk yaşadığı iş adamı sessizliğini bozdu: Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu

 Depozito İade Sistemi başlıyor! İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli

Depozito İade Sistemi başlıyor! İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli

 Timur Cihantimur'un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi

Timur Cihantimur'un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi

 Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam

Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title