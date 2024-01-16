Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tarihi Taş Cami ibadete açıldı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde restorasyonu tamamlanan tarihi Taş Cami, 3 yıl süren çalışmaların ardından tekrar ibadete açıldı. Caminin 750 yıllık tarihi değerleri korunarak restore edildiği belirtildi.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde restorasyonu tamamlanan tarihi "Taş Cami" ibadete açıldı.
Çay Kaymakamı Emre Yeşilbaş, yaptığı açıklamada, Selçuklu dönemine ait III. Gıyasettin Keyhüsrev döneminde yaptırılan 750 yıllık Taş Cami'de tarihi değerleri korumak amacıyla başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlandığını belirtti.
Caminin 3 yıllık restorasyon çalışmalarının ardından tekrar ibadete açıldığını aktaran Yeşilbaş,"Tarihi eserlere sahip çıkarak medeniyet mirasını kuşaktan kuşağa aktarılmasına büyük çaba ve gayret gösteriyoruz." ifadesini kullandı.