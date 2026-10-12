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Afyonkarahisar Emirdağ'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp takla attı

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Afyonkarahisar Emirdağ'da kontrolden çıkan 45 AGG 704 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı. Kazada otomobilde hasar oluştu; olay yerindeki incelemenin ardından araç kaldırıldı.

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobil takla attı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Eski Devlet Hastanesi'nin bulunduğu caddede meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 45 AGG 704 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kaza sonucu otomobilde hasar meydana geldi. Olay yerindeki incelemenin ardından kaza yapan otomobil kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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