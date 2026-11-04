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Afyonkarahisar Emirdağ'da kafa kafaya çarpışan 2 otomobilde 4 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Davulga beldesi Karabuyu mevkisinde saat 13.00 sıralarında 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı, 2'sinin durumu ağır; çarpışmanın ardından araçlar alev aldı.

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesine bağlı Davulga beldesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Davulga beldesi Karabuyu mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından araçlardan çıkan kişiler kısa süre sonra otomobillerin alev aldığını gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 4 yaralının bulunduğu, 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haber- kamera: Muzaffer NAL/EMİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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