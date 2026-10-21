Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Afyonkarahisar Emirdağ'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı; kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Hüseyin B. idaresindeki 34 CBB 110 plakalı otomobil, Suvermez Köyü yolu Hisar Köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 DVU 92 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
Naz Elmas’ın annesi hastaneye kaldırıldı: Sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Naz Elmas'tan üzen haber: Annesinin beynine pıhtı attı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seray Kaya’dan ayrılık söylentileri sonrası dikkat çeken mesaj

Büyük aşk sona mı erdi? Ünlü oyuncudan dikkat çeken paylaşım
Kızılcık Şerbeti’nde Cansu Taşkın krizi! Gold Film’den ayrılık açıklaması

Diziye girmesiyle çıkması bir olmuştu! Nedeni belli oldu
Ünlü oyuncu Sevda Erginci İstanbul'u geride bıraktı! İzmir'deki yeni hayatını anlattı

Dizilere ara verdi: Ünlü oyuncu evlendikten sonra İstanbul'u terk etti
Yaptığı hareketin bedelini ağır ödettiler

Yaptığı hareketin bedelini ağır ödettiler!
Fergani'nin 160 kilogramlık uydusu FRG-100D4 hedef yörüngesine yerleşti

Fergani'den tarihi adım! Uzayda göreve başladı
Demir bloğun altında kalan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Fabrikadaki ölümde kahreden detay! 10 gün önce...
Aziz Yıldırım skor 2-2 olunca dayanamadı

Skor 2-2 olunca dayanamadı