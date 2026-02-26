Haberler

Afyonkarahisar'da hastanede iftar ve sahurda kumanya dağıtılıyor

Afyonkarahisar'da hastanede iftar ve sahurda kumanya dağıtılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi acil servisinde Ramazan ayı boyunca hasta ve yakınlarına iftar ve sahur vakitlerinde kumanya, çorba ve çay ikram ediliyor. Başhekim Osman Acar, uygulamanın olumlu geri dönüşler aldığını belirtti.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin acil servisinde iftar ve sahur vakitlerinde hasta ve yakınlarına kumanya, çorba ve çay ikram ediliyor.

Başhekim Op. Dr. Osman Acar, AA muhabirine, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinin acil servisinde her gün yaklaşık 2 bin insanın sağlık hizmeti aldığını söyledi.

Hastane yönetiminin ramazan ayı dolayısıyla iftar ve sahur vakitlerinde acil serviste şifa arayan hasta ve yakınları için kumanya ile çorba dağıtılması için karar aldığını dile getiren Acar, şöyle konuştu:

"Bu insanlarımız acil servimize sağlık hizmeti almak için geliyorlar. İftar ve sahur vakitlerinde hastanemizin acil servisinde bulunan hasta ve yakınlarına ramazan ayında güzel bir dokunuş yapalım istedik. İmkanlarımız dahilinde bir kumanya menüsü hazırladık. Çorba ve çay da ikram ediyoruz. İnsanlarımız iftar ve sahur vakitlerinde aç kalmasınlar istedik."

Acar, hasta ve yakınlarından başlattıkları uygulamadan güzel geri dönüşler aldıklarını belirterek ilerleyen yıllarda da sürdürmek istediklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
Trump'tan Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin

Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin
Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif

Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tur atlayan Galatasaray'da taraftarlardan Okan Buruk'a büyük tepki

Tur atladığı maç sonunda hayatının şokunu yaşadı
Yeni doğan bebeğin ismi aile faciası yarattı! Kayınpeder, damadına kurşun yağdırdı

Yeni doğan bebeğin ismi aile faciası yarattı! Damadına kurşun yağdırdı
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

En çok bekar, bu şehrimizde! İsyanında haksız sayılmaz
Fotoğraf dünyayı şaşkına çevirdi! Aileden jet açıklama geldi

Fotoğraf dünyayı şaşkına çevirdi! Aileden jet açıklama geldi
Tur atlayan Galatasaray'da taraftarlardan Okan Buruk'a büyük tepki

Tur atladığı maç sonunda hayatının şokunu yaşadı
Sinir krizi geçiren kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı

Sinir krizi geçirdi, önüne gelene saldırdı! Sonrası daha da ilginç
Victor Osimhen: Hayal kırıklığına uğradım

Maç sonunda olay sözler: Hayal kırıklığına uğradım