Afyonkarahisar'dan kısa kısa

ÇAY, AFYON (AA) - Bolvadin'de 4 bin öğrenci ile 80 öğretmene güvenli ve bilinçli internet kullanımı eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi, manevi zararların en aza indirilmesi ile farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında ilçedeki 12 lisede eğitim çalışması yaptığı belirtildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, eğitimlerde 4 bin öğrenci ile 80 öğretmene güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık ile teknoloji bağımlılığı konularında seminer verildiği kaydedildi.

Çay'da iftar programı düzenlendi

Çay Belediyesince, Dörtyol Mahallesi'nde iftar programı yapıldı.

Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, programda yaptığı konuşmada, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki yıldır iftar programları düzenleyemiyorduk. Allah'a şükür ilçe halkımızla birlik ve beraberlik içerisinde bir aradayız. Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.