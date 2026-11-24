Afyonkarahisar'daki Eber Gölü sazlığındaki yangın yağışın ardından söndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri arasındaki Eber Gölü sazlığında çıkan yangın yağışın ardından söndü. Nedeni belirlenemeyen yangın rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı; 112'ye bildirim üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri arasındaki Eber Gölü sazlık alanında çıkan yangın söndü.
Göl kıyısındaki sazlıklar, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın yağışın ardından söndü.
Kaynak: AA