Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

A.G. (58) idaresindeki 03 FD 450 plakalı otomobil, Karahisar Tüneli Mevkisi'nde A.K. (25) yönetimindeki 51 ADT 357 plakalı otomobille çarpıştı. Bu iki araca 06 DU 2173 plakalı otomobil de çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 8 kişi, kentteki değişik hastanelere kaldırıldı.