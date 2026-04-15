Afyonkarahisar'da "Zaferin İzinde Yolculuk" projesi başladı

Güncelleme:
Afyonkarahisar Valiliği koordinasyonunda "Zaferin İzinde Yolculuk" projesi hayata geçirildi.

Vali Naci Aktaş, İstiklal Tanıtım Merkezi'ndeki projenin ilk gününde, öğrencilerin zaferin başkentini yerinde öğrenmesinin verimli olacağını belirtti.

Afyonkarahisar'da kurumların 'Zaferin İzinde Yolculuk' projesinde bir araya geldiğini anlatan Aktaş, şunları kaydetti:

"Bu yıl için 9 ve 10'uncu sınıfları hedef kitle olarak seçtik. Bu eğitim-öğretim yılı sonuna kadar öncelikle il merkezi ve merkeze bağlı köylerdeki tüm okullarda öğrenim gören yaklaşık 9 bin olan tüm 9. sınıf öğrencilerimizi günde iki grup halinde İstiklal Tanıtım Merkezimize getireceğiz. Burada rehber arkadaşlarımız Büyük Taarruz'u interaktif ve panoramik ekranlar aracılığıyla anlatacak. Ardından öğrencilerimize kumanyalar ikram edilecek. Sonra da Büyük Taarruz Şehitliği'ne ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıtına ziyaret gerçekleşecek. Amacımız tüm öğrencilerimizin İstiklal Tanıtım Merkezi'ni görmeleri, bilmeleri ve zaferin yolunda neler olduğunu bilmelerini istiyoruz."

Konuşmanın ardından katılımcılar ve öğrenciler İstiklal Tanıtım Merkezini gezdi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
