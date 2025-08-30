Afyonkarahisar'da Zafer Bayramı Fener Alayı Coşkusu
Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen fener alayında vatandaşlar, Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyüş yaptı.
Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Bayramı Fener Alayı" gerçekleştirildi.
Kurtuluş Caddesi'nden 41'inci Komando Tugay Komutanlığı Birlikleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu eşliğinde başlayan fener alayında vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle, Anıtpark'a kadar yürüdü.
Fener alayına, Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Vali Yardımcısı Vekili Bedir Deveci, il protokolü ve gençler katıldı.
Yürüyüşte, tören takımı eşliğinde 100 metrelik Türk Bayrağı taşındı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel