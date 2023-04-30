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Afyonkarahisar'da yüksek gerilim hattı direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yüksek gerilim hattı direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yüksek gerilim hattı direğine çarptı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yüksek gerilim hattı direğine çarptı.

B.Y. (18) idaresindeki 03 PN 171 plakalı otomobil, Şehitler Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç yol kenarındaki araziye girip yüksek gerilim hattı direğine çarptı.

Kazada yaralanan sürücü B.Y. ile otomobilde bulunan Z.K. ve F.D. Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mahir Uç - Güncel

Karahisar Güncel Haberler

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