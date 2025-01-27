Üye Girişi
Haberler
Menajer Ayşe Barım tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Menajer Ayşe Barım'a tutuklama talebi!
Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın

Ne oluyor bu otellere? Bu sefer inşaatta yangın çıktı
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç

Kim cumhurbaşkanı olsun? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
AK Partili Çelik'ten İmralı değerlendirmesi: Terör örgütünün tasfiye için çağrı yapılmalı

AK Parti'den dikkat çeken İmralı çıkışı!

Afyonkarahisar'da Yöresel Ürünler Envantere Alındı

Afyonkarahisar'da Yöresel Ürünler Envantere Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da Şuhut bezi, Salar başbezi ve Afyon önücek, Türkiye Dokuma Atlası Projesi kapsamında envanter listesine alındı. Vali Yiğitbaşı, yöresel ürünlerin önemini vurguladı.

Afyonkarahisar'da Şuhut bezi, Salar başbezi (baş örtüsü) ile Afyon önücek (önlük) envanter listesine alındığı bildirildi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Dokuma Atlası Projesi kapsamında dokuma envanterine kazandırılacak ürünlerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, Şuhut bezi, Salar başbezi ile Afyon önücek envanter listesine alındı.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, geçen yıl mart ayında Salar beldesini ziyaret etmiş, Hayat Boyu Öğrenen Mahalle Projesi kapsamında giyim ve nakış konusunda eğitim alan kadınlarla kursta bir araya gelmişti.

Vali Yiğitbaşı, ziyaret sırasında yaklaşık 200 yıllık bir geleneğin ürünü olan ve hala kullanılan yöresel ürün başbezini de inceleyerek bilgi almıştı.

Şuhut bezi Salar başbezi, Şuhut ilçesinde geçmişte dokunmuş olan atkısı ve çözgüsü pamuk ve keten ipliğinden, iki ucu hesap işi tekniğinde işlemeli üretilmiş kadın baş örtüsü olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
img

Trump, bir eyaleti ülkeden kopma noktasına getirdi
img

Galatasaray'ın maç tarihi değişebilir
img

Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
78 kişinin can verdiği yangının ardından satışlar patladı! Taleplere yetişemiyorlar

78 kişinin can verdiği yangının ardından satışlar patladı
Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini açıkladı

Talisca resmen Fenerbahçe'de!
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
Bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti

2 kızını öldürüp intihar etti
Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı

Uzun süre sonra yeni fotoğraf! İşte Demirtaş'ın son hali
Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi

Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.