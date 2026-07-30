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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

A.A. (45) idaresindeki Bayburt Seyahat firmasına ait 69 ABE 169 plakalı yolcu otobüsü, Vakıf Mahallesi'nde M.K. yönetimindeki 03 AHD 878 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü M.K. ile araçta bulunan F. S. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan M.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otobüs sürücüsü A.A. gözatlına alındı.

Kaynak: AA
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