Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 4 yaralı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Sürücüsü henüz belirlenemeyen otobüs, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Başağaç köyü yakınlarında refüje girdi ve yaklaşık 200 metre boyunca refüjde gitti. Kazada sürücü, muavin ve 2 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen Antalya'dan İstanbul'a giden 16 BBG 235 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Başağaç köyü yakınlarında refüje girdi.
Yaklaşık 200 metre boyunca refüjde giden yolcu otobüsü, altının sürtmesi sonucu hasar gördü.
Kazada, sürücü, muavin ve 2 yolcu hafif yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.