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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 4 yaralı

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Sürücüsü henüz belirlenemeyen otobüs, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Başağaç köyü yakınlarında refüje girdi ve yaklaşık 200 metre boyunca refüjde gitti. Kazada sürücü, muavin ve 2 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen Antalya'dan İstanbul'a giden 16 BBG 235 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Başağaç köyü yakınlarında refüje girdi.

Yaklaşık 200 metre boyunca refüjde giden yolcu otobüsü, altının sürtmesi sonucu hasar gördü.

Kazada, sürücü, muavin ve 2 yolcu hafif yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Başağaç Antalya Güvenlik Yaralanma Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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