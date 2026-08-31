Haberler

Sandıklı'da yanan orman alanı yeniden yeşeriyor

Sandıklı'da yanan orman alanı yeniden yeşeriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

? Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde geçen yıl çıkan yangında zarar gören 75 hektarlık ormanlık alanda ağaçlandırma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

? Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde geçen yıl çıkan yangında zarar gören 75 hektarlık ormanlık alanda ağaçlandırma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

?Sandıklı Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde, Çukurca köyü Eldizen mevkisindeki 75 hektarlık yanan sahanın yeniden yeşertilmesi amacıyla başlatılan projede sona yaklaşıldı.

Ekipler, fidan dikimi öncesi arazinin coğrafi yapısına uygun toprak işleme ve teraslama çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı.

?Bölgenin ekolojik yapısına uygun türlerin planlandığı 75 hektarlık sahada, kasım ayı içerisinde fidan dikim çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

Kaynak: AA
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı

Yurt dışına kaçacaktı! Tırın altında böyle yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maltepe Sahili’nde pes dedirten görüntü: Sahil ortasında sırt tıraşı

Sahilde yaptıkları yok artık dedirtti: Onca insanın arasında...
Yer: Gaziantep! Yan odadan gelen sesleri kayda alıp paylaştı

Yan odadan gelen cinsel ilişki seslerini kayda alıp paylaştı
İnternet kafede çocukların bıçaklı kavgası kamerada! Ayırmak isteyen hastanelik oldu

Çocukların kavgası kanlı bitti: Olan ayırmak isteyene oldu

Resmi açıklama geldi! İşte Diego Carlos'un yeni adresi

Taraftarın gitmesini dört gözle beklediği isme ''Güle güle'' denildi
İstanbul'a geldi! Çorum FK'den tüm dünyada ses getirecek transfer

İstanbul'a geldi! Çorum FK'den tüm dünyada ses getirecek transfer
Fenerbahçe'nin rakibi Roma'dan lige inanılmaz başlangıç

Fenerbahçe'nin rakibi Roma'dan lige inanılmaz başlangıç
Aziz Yıldırım'dan talimat! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı