Afyonkarahisar'da Vişne ve Eber Sarısı Festivali Başladı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde belediye tarafından "Vişne ve Eber Sarısı" festivali başladı.

Festival, ilk gününde Millet Parkından yürüyüşle başladı.

Belediye amfi tiyatro alanında festivalde ilk olarak yörenin sanatçısı Nevzat Altındağ sahne aldı.

Daha sonra Ankaralı Ayşe sahneye çıktı.

Festivalde sahne alan sanatçılara plaket ve çiçek takdim eden Çay Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu, 9 yıl aradan sonra tekrar Vişne ve Eber Sarısı festivalini yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Son olarak sahneye çıkan Kolpa, sevilen şarkılarını seslendirdi.