Afyonkarahisar'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, uyuşturucu ve gümrük kaçağı ürünlerle ilgili operasyonlar düzenledi. S.K. isimli bir şüpheliye uyuşturucu bulundurmak ve ruhsatsız silah sahibi olmak suçlamasıyla adli işlem uygulandı. Ayrıca, gümrük kaçağı 51 elektronik sigara satışı yapan M.M.G. hakkında da işlem yapıldı. Bolvadin'de ise 14 yıl hapis cezası bulunan bir firari hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheliye adli işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.K'nin Sultandağı ilçesine uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, S.K'nin kullandığı aracı Sinanpaşa ilçesi Düzağaç beldesi yakınlarında durdurdu.
Araçta ve şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi.
Şüpheli S.K, hakkında adli işlem uygulandı.
Afyonkarahisar'da gümrük kaçağı 51 elektronik sigara ele geçirildi
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde gümrük kaçağı elektronik sigara satışı yaptığı öne sürülen şüpheliye adli işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.M.G'nin Çobanlar ilçesinde gümrük kaçağı elektronik sigara satışı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yakaladığı şüphelinin üzerinde ve adresinde yaptığı aramada, gümrük kaçağı 51 elektronik sigara ele geçirdi.
M.M.G'ye adli işlem uygulandı.
Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hakkında 14 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte, araması bulunanların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, hakkında 14 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.Ç'yi Bolvadin ilçe merkezinde yakaladı.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu da ele geçirilen hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.