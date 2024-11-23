Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, uyuşturucu ve gümrük kaçağı ürünlerle ilgili operasyonlar düzenledi. S.K. isimli bir şüpheliye uyuşturucu bulundurmak ve ruhsatsız silah sahibi olmak suçlamasıyla adli işlem uygulandı. Ayrıca, gümrük kaçağı 51 elektronik sigara satışı yapan M.M.G. hakkında da işlem yapıldı. Bolvadin'de ise 14 yıl hapis cezası bulunan bir firari hükümlü yakalandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.K'nin Sultandağı ilçesine uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, S.K'nin kullandığı aracı Sinanpaşa ilçesi Düzağaç beldesi yakınlarında durdurdu.

Araçta ve şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi.

Şüpheli S.K, hakkında adli işlem uygulandı.

Afyonkarahisar'da gümrük kaçağı 51 elektronik sigara ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde gümrük kaçağı elektronik sigara satışı yaptığı öne sürülen şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.M.G'nin Çobanlar ilçesinde gümrük kaçağı elektronik sigara satışı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yakaladığı şüphelinin üzerinde ve adresinde yaptığı aramada, gümrük kaçağı 51 elektronik sigara ele geçirdi.

M.M.G'ye adli işlem uygulandı.

Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hakkında 14 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte, araması bulunanların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, hakkında 14 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.Ç'yi Bolvadin ilçe merkezinde yakaladı.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu da ele geçirilen hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mahir Uç - Güncel
Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil

Bakan Fidan'dan tedirgin eden savaş çıkışı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına ilk yorum

Erdoğan'dan Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına ilk yorum

 Fırat Sarı'dan çelişkili ifadeler! Bebek ölümlerini sordular, konuyu değiştirdi

Bebek ölümlerini sordular, konuyu değiştirdi
Birinin 3, diğerinin 4 çocuğu vardı! Yasak aşk, kiralık dairede korkunç sonla bitti

Yasak aşk, kiralık dairede korkunç sonla bitti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gaziantep FK Başakşehir CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Gaziantep FK Başakşehir maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (KAYSERİSPOR FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Kayserispor Fenerbahçe nereden izlenir? Manisa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23-24 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 23-24 Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.