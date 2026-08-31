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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Afyonkarahisar'da polisin şüphe üzerine durdurduğu bir kişinin üzerinde 15 gram uyuşturucu ve peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan B.A., 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla tutuklandı.

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir kişinin üzerinde arama yaptı.

Aramada, 15 gram uyuşturucu ile 1 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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