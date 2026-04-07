Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda iki otomobil ve bir şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Ayrıca kent merkezi ve Dinar ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.