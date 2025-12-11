Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmada 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu ve sentetik ecza hapları ele geçirildi.
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda H.D, İ.K. ve İ.D. gözaltına alındı.
Operasyonda 14 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu, bir miktar uyuşturucu ve sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel