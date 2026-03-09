Haberler

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Sinanpaşa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 bin 266 sentetik hap ele geçirildi. Şüphelilerden birinin tutuklandığı bildirildi.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçenin Düzağaç beldesinde arama yapıldı.

Aramada, 4 bin 266 sentetik uyuşturucu hap ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler S.A. ve Ş.A. gözaltına alındı. Ş.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay
