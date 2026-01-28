Haberler

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 304 sentetik uyuşturucu hap ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan H.T. tutuklandı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında merkeze bağlı Sülümenli beldesinde arama yaptı.

Aramada, 3 bin 304 sentetik uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız av tüfeği, 272 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

