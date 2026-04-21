Haberler

Afyonkarahisar'da durdurulan araçlarda uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetiminde polis, durdurduğu araçlarda 7.5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde asayiş ve trafik denetimi yaparken iki aracın şüpheli hareket ettiğini tespit etti.

Araçlar, kontrol noktasında durduruldu. Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada bavul içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Araçlar emniyete götürülürken 7 buçuk kilogram uyuşturucuya el konuldu.

Olayla ilgili K.K, F.K. ve U.B. gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Canan Tükelay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

