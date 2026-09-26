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Afyonkarahisar'da tuğla yüklü tır karşı şeride geçince 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'da tuğla yüklü tır karşı şeride geçince 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar-İzmir kara yolunda köprüde tuğla yüklü tır ile 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle oluşan trafik aksaması, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle giderildi.

Afyonkarahisar'da tuğla yüklü tır ile 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Abdullah Ç. idaresindeki 03 RB 400 plakalı tuğla yüklü tır, Afyonkarahisar- İzmir kara yolunda köprü üzerinde P.K'nin kullandığı 32 PE 410 plakalı otomobille çarpıştı.

Savrularak dorsesinden ayrılan tır, karşı şeride geçip sürücüleri öğrenilemeyen 03 AEZ 933 ve 03 ACH 111 plakalı otomobillere çarptı.

Devrilen tırın dorsesindeki tuğlalar yola saçıldı.

Kazada, tır sürücüsü Abdullah Ç. ile P.K. ve beraberindeki 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Abdulah Ç. kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle trafikte yaşanan aksama, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle giderildi.

Kaynak: AA
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