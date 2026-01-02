Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Sürücüler ile araçlardaki iki yolcu hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.
F.Ö. (24) idaresindeki 03 LF 146 plakalı otomobil, Orhangazi Mahallesi'nde İ.T'nin (27) yönetimindeki araçla çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan A.Ö. (50) ve N.T. (33) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel