Haberler

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Olay yerinde hayatını kaybeden G.E. ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ş.E. (45) idaresindeki 03 AAD 586 plakalı otomobil, merkez Değirmendere Kavşağı mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçtaki G.E. (48) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile R.E. (36), B.E. (3) ve N.E. (1) hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
Tüm futbolcular yere yattı! Yeşil sahalarda panik anları

Yeşil sahalarda panik anları! Hepsi yere yattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diploması iptal edilen Aylin Ataay Saybaşılı emekli oldu

İmamoğlu ile adı duyulan profesör, "Buraya kadar" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.