Afyonkarahisar'da Tır ve Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir tır, yem yüklü bir traktör römorkuna çarptı. Kazada tır ve traktör sürücüleri yaralanarak hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi.
B.Ç, idaresindeki 42 GT 097 plakalı tır, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Eber köyü yakınlarında B.Ö'nün kullandığı 03 AIA 836 plakalı traktörün arkasına takılı yem yüklü römorka çarptı.
Kazada, araç sürücüleri yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Kadir Kiper - Güncel