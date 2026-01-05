1) TIR İLE ÜÇ TEKERLEKLİ MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde kavşakta TIR ile çarpışan üç tekerlekli motosikletteki Döndü Korkmaz hayatını kaybederken, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Bolvadin-Emirdağ karayolu, belediye kavşağında meydana geldi. K.T. idaresindeki 26 ZC 674 plakalı TIR ile A.K. yönetimindeki 03 AFN 743 plakalı üç tekerlekli motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yola savruldu. Sürücü A.K. ile motosikletteki A.N.K. (10), R.F.K. (7) ile Döndü Korkmaz yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralılar ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Döndü Korkmaz, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.