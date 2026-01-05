Haberler

TIR İLE ÜÇ TEKERLEKLİ MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolvadin ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

1) TIR İLE ÜÇ TEKERLEKLİ MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde kavşakta TIR ile çarpışan üç tekerlekli motosikletteki Döndü Korkmaz hayatını kaybederken, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Bolvadin-Emirdağ karayolu, belediye kavşağında meydana geldi. K.T. idaresindeki 26 ZC 674 plakalı TIR ile A.K. yönetimindeki 03 AFN 743 plakalı üç tekerlekli motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yola savruldu. Sürücü A.K. ile motosikletteki A.N.K. (10), R.F.K. (7) ile Döndü Korkmaz yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralılar ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Döndü Korkmaz, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim

"Güzellikle vermezlerse, ekonomisini çökertirim"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hülya Avşar yeni rolü için tesettüre girdi: Çok konforlu

Ünlü oyuncudan tesettür yorumu: Çok konforlu
Sokak ortasında silahla vurulmuş halde bulunan bir kişi hayatını kaybetti

Sokaktan gelen sesleri duyan hemen polisi aradı, altından dram çıktı
Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi
Trump'ın oğlu, Maduro üzerinden servet kazandı

Trump'ın oğlu, Maduro üzerinden servet kazandı
Hülya Avşar yeni rolü için tesettüre girdi: Çok konforlu

Ünlü oyuncudan tesettür yorumu: Çok konforlu
Nefes kesen anlar! THY pilotundan ders olarak okutulacak iniş

Nefes kesen anlar! THY pilotundan ders olarak okutulacak iniş
Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu

İşte siyasi partilerin hazineden alacakları yardım miktarı