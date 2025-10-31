Afyonkarahisar'da Tır-Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Sürücü N.B. ile birlikte otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı, H.B.'nin durumu kritik.
M.K. (54) idaresindeki 42 P 9961 plakalı tır, Çayıryazı köyü yakınlarında N.B'nin (37) kullandığı 65 ACS 412 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü N.B. ile otomobilde bulunan H.B. (25), A.B. (6) ve E.B. (3) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan H.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel