Afyonkarahisar'da Tır Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Çay ilçesinde babasının kullandığı tıra arkadan çarpan 22 yaşındaki tır sürücüsü Emir A, ağır yaralarla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde babasının kullandığı tıra arkadan çarpan tır sürücüsü hayatını kaybetti.
Emir A'nın (22) kullandığı 42 ABE 809 plakalı tır, Çay-Bolvadin kara yolu Kavakdibi mevkisinde babası Mahmut A'nın (54) idaresindeki 42 AFF 720 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada ağır yaralanan Emir A, araç içerisinde sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle tırdan çıkarılan Emir A, kaldırıldığı Bolvadin Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.