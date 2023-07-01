Afyonkarahisar'da tatil dönüşünde yoğunluk yaşandı

Afyonkarahisar'da karayollarında tatil dönüş yoğunluğu yaşandı

AFYONKARAHİSAR - Ege Bölgesi'nin kavşak kentlerinden biri konumundaki Afyonkarahisar'da yarın sona erecek Kurban Bayramı tatili öncesi yola erken çıkan sürücüler yoğunluğa neden oldu.

İstanbul İzmir Ankara Kütahya Konya Denizli ve Antalya'nın kavşak noktası konumunda olan Afyonkarahisar'daki yollarda trafik yoğunluğu erken yaşanmaya başlandı. Yarın sona erecek tatil öncesi yolu erken çıkmak isteyen sürücüler kentteki şehir bağlantı yollarında yoğunluğa sebep oldu. Trafik polisleri yoğunluğu azaltmak için yoğun çaba gösterdi. Yoğunluğun akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.