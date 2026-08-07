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Afyonkarahisar'da avukat meslektaşını vurdu: Tutuklandı

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Afyonkarahisar'da tartıştığı meslektaşı avukat G.K'yı silahla yaraladığı iddia edilen avukat U.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı. Olay, Ali İhsan Paşa Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmanın büyümesi sonucu meydana gelmişti.

Afyonkarahisar'da tartıştığı meslektaşını silahla yaraladığı iddia edilen avukat tutuklandı.

Ali İhsan Paşa Mahallesi'nde meslektaşı G.K'yı silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan avukat U.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen U.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Avukat U.Ç. ile meslektaşı G.K. arasında Ali İhsan Paşa Mahallesi'nde dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, U.Ç, tabancayla ateş ettiği G.K'yi yaralamıştı.

Kaynak: AA
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