Afyonkarahisar'da avukat meslektaşını vurdu: Tutuklandı

Afyonkarahisar'da tartıştığı meslektaşını silahla yaraladığı iddia edilen avukat tutuklandı.

Ali İhsan Paşa Mahallesi'nde meslektaşı G.K'yı silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan avukat U.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen U.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Avukat U.Ç. ile meslektaşı G.K. arasında Ali İhsan Paşa Mahallesi'nde dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, U.Ç, tabancayla ateş ettiği G.K'yi yaralamıştı.

Kaynak: AA